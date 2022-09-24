В битве за Лиман отряд спецназа "Кубань" уничтожил бронетехнику врага

Армия киевского режима прощупывает в районе Красного Лимана слабые места ВС РФ на линии фронта.

Однако разведчики ВСУ не находят их. Националисты получают жёсткий отпор на попытки атаковать, идут ожесточённые бои.

Издание "Русская Весна" сообщает, что на данном направлении отрядом спецназа "Кубань" ("Барс-16") уничтожены БТР-80, танк Т-62, пикап с 82-мм орудием. Также бойцы российской армии ликвидировали диверсионно-разведывательную группу националистов.

Потери врага — 27 человек, у спецназовцев потерь нет.