Член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин прокомментировал освобождение от должности замминистра обороны, генерала Дмитрия Булгакова.
Заварзин считает решение Минобороны РФ оправданным. Он высоко оценил заслуги и опыт Булгакова, который занимал свой пост с 2008 года.
"Он много чего сделал, много по Сирии, — отметил парламентарий.
Член комитета по обороне не исключает, что причиной отставки стал возраст генерала — 67 лет.
"Нужно к этому относиться спокойно. Идёт движение вперёд, более молодых ставят. Сейчас тяжёлая обстановка. Ожидания очень простые — движение вперёд. Мизинцев тоже имеет опыт. Боевой генерал. Я думаю, назначение оправдано. В нынешнее время это всё возможно. Идёт мобилизация частичная, какие-то новые люди должны быть", — выразил своё мнение Заварзин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В Минобороны ранее отмечали, что освобождение от должности Булгакова принято в связи с переходом генерала на другую работу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иранский ударный беспилотный летающий аппарат "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы.