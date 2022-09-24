В Госдуме высказались об отставке замминистра обороны РФ: "Тяжёлая обстановка"

Член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин прокомментировал освобождение от должности замминистра обороны, генерала Дмитрия Булгакова.

Заварзин считает решение Минобороны РФ оправданным. Он высоко оценил заслуги и опыт Булгакова, который занимал свой пост с 2008 года.

"Он много чего сделал, много по Сирии, — отметил парламентарий.

Член комитета по обороне не исключает, что причиной отставки стал возраст генерала — 67 лет.

"Нужно к этому относиться спокойно. Идёт движение вперёд, более молодых ставят. Сейчас тяжёлая обстановка. Ожидания очень простые — движение вперёд. Мизинцев тоже имеет опыт. Боевой генерал. Я думаю, назначение оправдано. В нынешнее время это всё возможно. Идёт мобилизация частичная, какие-то новые люди должны быть", — выразил своё мнение Заварзин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В Минобороны ранее отмечали, что освобождение от должности Булгакова принято в связи с переходом генерала на другую работу.