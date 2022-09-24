Киев рассчитывает до прибытия резервов РФ захватить Донецк

До прибытия подкрепления в ВС РФ, армия Украины попытается зайти в Донецк, захватить Запорожскую область и атаковать Лисичанск.

Об этом сообщил полковник запаса Вооружённых сил Украины Роман Свитан.

"Один из вариантов — это выход на Мелитополь и на Бердянск. Ширину фронта в 100-150 километров лучше, конечно, уменьшить, южного фронта. Нужно зайти за это время — за месяц-полтора, зайти в Донецк, обязательно, и начать его деоккупацию", — в эфире "Радио НВ" заявил националист.

Он отметил, что есть смысл брать Лисичанск и зайти в тыл попаснянской группировке, поскольку она давит на Артёмовск.

По его словам, за этот месяц необходимо выполнить данные задачи. А дальше якобы у ВСУ ничего критичного не будет происходить, ибо "воюют не численностью уже, а технологиями".

"А также уровнем подготовки, вооружениями, которых у нас хватает, и за это время, я думаю, получим еще нового", — подытожил Свитан.