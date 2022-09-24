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Бывшие бойцы ВСУ попросили принять их на службу России

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Экс-военнослужащие украинской армии в Донецкой Народной Республике обратились к главе Народного совета ДНР Владимиру Бидёвке с просьбой принять их на службу РФ.

Об этом сообщил военный корреспондент издания RT Роман Косарев.

"Прошу принять нас — бывших военнослужащих в формирующийся батальон и встать плечом к плечу с нашими братьями, чтобы защищать родные земли от фашистских захватчиков", — заявил бывший всушник Денис.

По его словам, он с товарищами хочет вступить в новый батальон ДНР им. Богдана Хмельницкого, тем самым искупить вину перед своими земляками.

Все просьбы экс-военных ВСУ будут переданы для рассмотрения компетентным органам.

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Бывшие бойцы ВСУ попросили принять их на службу России
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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