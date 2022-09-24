Алексей Арестович объяснил, что Украина полностью закрывает границы на выезд для мужчин призывного возраста. Такое решение принято в связи с мобилизацией в РФ.
Советник офиса Владимира Зеленского отметил, что в случае необходимости будут призывать даже студентов.
"Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Нам понадобятся все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?" — сказал Арестович.
Украинский военный аналитик отметил, что резерв для мобилизации на Украине составляет пять с половиной миллионов человек.
"Большинство из этого миллиона будут всякие стрелковые батальоны. Автоматы, пулемёты мы найдём. Форма второй и третьей категории всегда найдётся. Сорокамиллионная страна миллион призовёт, если что, да и Запад поможет", — заверил военный обозреватель.
Ранее Алексей Арестович заявил, что украинские хакеры получили данные всех организаторов референдумов и тех, кто получил российские паспорта на Украине.
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