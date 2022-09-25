Власти Запорожской области: боевики ВСУ находятся в неадекватном состоянии

Уже давно не секрет, что в украинской армии солдаты злоупотребляет наркотиками и часто отличаются неадекватным состоянием, напомнил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Именно этим объясняется тот факт, что Украина пытается сорвать референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, добавил он.

"Не знаю, на что они рассчитывают, мне кажется, они давно находятся в неадекватном состоянии, это связано со злоупотреблением порошками и всякими наркотиками", — уточнил Рогов в интервью изданию "Украина.ру".

Член главного совета администрации также отметил, что сегодня, 25 сентября, проводится третий день голосования, и большинство выездных бригад избирательных комиссий отправились по предприятиям региона.

Накануне украинские боевики обстреляли избирательный участок в Запорожье, пытаясь уничтожить бюллетени.