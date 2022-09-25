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При обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Журавко

Силовые структуры

Украинские вооружённые атаковали центр Херсона из американских систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришёлся по зданию гостиницы, сообщила корреспондент "Известий" Наталия Графчикова.

В результате смертельных ранений погибло два человека. Одним из них оказался бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.

Также есть информация о нахождении в здании сотрудников издания RT, они не пострадали. На месте происшествия ведут работы экстренные службы, которые освобождают завалы и производят поиск пострадавших.

Ранее сообщалось о российском беспилотнике из ВДВ, который получил героическое название "Призрак Херсона". Он уничтожает боевиков ВСУ, наводя на них артиллерию объединённых сил.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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