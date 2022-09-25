Украинские вооружённые атаковали центр Херсона из американских систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришёлся по зданию гостиницы, сообщила корреспондент "Известий" Наталия Графчикова.
В результате смертельных ранений погибло два человека. Одним из них оказался бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.
Также есть информация о нахождении в здании сотрудников издания RT, они не пострадали. На месте происшествия ведут работы экстренные службы, которые освобождают завалы и производят поиск пострадавших.
Ранее сообщалось о российском беспилотнике из ВДВ, который получил героическое название "Призрак Херсона". Он уничтожает боевиков ВСУ, наводя на них артиллерию объединённых сил.
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