При обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Журавко

Украинские вооружённые атаковали центр Херсона из американских систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришёлся по зданию гостиницы, сообщила корреспондент "Известий" Наталия Графчикова.

В результате смертельных ранений погибло два человека. Одним из них оказался бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.

Также есть информация о нахождении в здании сотрудников издания RT, они не пострадали. На месте происшествия ведут работы экстренные службы, которые освобождают завалы и производят поиск пострадавших.

Ранее сообщалось о российском беспилотнике из ВДВ, который получил героическое название "Призрак Херсона". Он уничтожает боевиков ВСУ, наводя на них артиллерию объединённых сил.