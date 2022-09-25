Сегодня, 25 сентября, ночью украинские националисты нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по гостинице Херсона.
В результате варварского обстрела жилых домов погибли люди И среди них экс-депутат Рады V и VI созывов Алексей Журавко.
Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своём аккаунте мессенджера уже прокомментировал это убийство.
"Зеленский боялся Алексея, и поэтому его убил. Царствие небесное…" — пишет ополченец.
Глава администрации города Горловки Иван Приходько в Telegram-канале отметил, что киевский режим убил настоящего патриота Украины.
"Он был русским по духу человеком, который на всех уровнях отстаивал свободу и независимость Украины от неонацизма", — пишет Приходько.
Он отметил, что Журавко не раз посещал Горловку, помогал солдатам.
"Он был светлым и добрым человеком. Вечная память, Лёша", — подытожил глава Горловки.
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