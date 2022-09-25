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Гостиницу в Херсоне обстреляли по разведданным и наводке НАТО

Силовые структуры

Украинские боевики произвели обстрел гостиницы в Херсоне согласно данным разведки и наводке Североатлантического альянса. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов региона.

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые силы атаковали центр Херсона из американских систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришёлся по зданию гостиниц.

В результате смертельных ранений погибло два человека. Одним из них оказался бывший депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.

Также в этой гостинице находилась съёмочная группа RT, они не пострадали.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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