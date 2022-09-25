В Запорожье нанесён удар по депо и гостинице с боевиками ВСУ

Серия ракетных ударов была нанесена утром 25 сентября по Запорожью. В результате получило значительные повреждения железнодорожное депо, также уничтожена электрическая подстанция и телевышка. Об этом сообщает "Русская Весна".

Ракет, по данным украинских источников, было девять.

На появившихся в соцсетях фото можно разглядеть локомотив с логотипом футбольного клуба олигарха Рината Ахметова "Шахтар" (бывшая донецкая команда "Шахтёр"). Ещё в 2014 Украина украла его у Донецкой железной дороги, пишет издание.

Также одним из ударов уничтожена гостиница "Санрайз" рядом с городским парком. Украинская пропаганда пытается выдать её за место гибели гражданских, однако в гостиницах прифронтового города теперь живут никак не туристы, там размещались боевики Вооружённых сил Украины, заключает автор публикации.