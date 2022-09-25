Серия ракетных ударов была нанесена утром 25 сентября по Запорожью. В результате получило значительные повреждения железнодорожное депо, также уничтожена электрическая подстанция и телевышка. Об этом сообщает "Русская Весна".
Ракет, по данным украинских источников, было девять.
На появившихся в соцсетях фото можно разглядеть локомотив с логотипом футбольного клуба олигарха Рината Ахметова "Шахтар" (бывшая донецкая команда "Шахтёр"). Ещё в 2014 Украина украла его у Донецкой железной дороги, пишет издание.
Также одним из ударов уничтожена гостиница "Санрайз" рядом с городским парком. Украинская пропаганда пытается выдать её за место гибели гражданских, однако в гостиницах прифронтового города теперь живут никак не туристы, там размещались боевики Вооружённых сил Украины, заключает автор публикации.
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Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.