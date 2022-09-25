Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.

Сотрудник военкомата рассказал, что в данный момент работа ведётся со всеми категориями граждан.

"Для военкомата города Назарово ограничений по разрядам. По возрасту. Вопрос о том, чтобы не призывать граждан, которые не проходили воинскую службу и никаким образом не подготовлены, здесь у нас тоже этого вопроса нет. Не призывать граждан с ограниченной категорией, имеющих ограниченную категорию годности к службе, таких ограничений тоже на данный момент нет", — объяснил Тихончук, разъясняя ситуацию в своём видеобращении.