Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.
Сотрудник военкомата рассказал, что в данный момент работа ведётся со всеми категориями граждан.
"Для военкомата города Назарово ограничений по разрядам. По возрасту. Вопрос о том, чтобы не призывать граждан, которые не проходили воинскую службу и никаким образом не подготовлены, здесь у нас тоже этого вопроса нет. Не призывать граждан с ограниченной категорией, имеющих ограниченную категорию годности к службе, таких ограничений тоже на данный момент нет", — объяснил Тихончук, разъясняя ситуацию в своём видеобращении.
Правительство РФ обозначило критерии для частичной мобилизации. Изначально предполагалось, что призыву подлежат мужчины, соответствующие следующим условиям:
Ранее Маргарита Симоньян раскритиковала работников военкомата, которые набирают людей "для галочки".
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