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Зеленский: Киев получил системы противовоздушной обороны NASAMS

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США поставили Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Также он отметил, что каждый месяц Вашингтон выделяет киевской власти 1,5 млрд долларов на поддержку бюджета. Об этом глава Незалежной заявил в интервью телеканалу CBS.

"Мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", — отметил Зеленский.

Пентагон в конце лета подчеркнул, что намерен выделить Киеву до 775 млн долларов в рамках военной помощи, а также предоставить снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS.

Ранее Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием поставок ПВО со стороны Израиля.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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