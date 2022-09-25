Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США поставили Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Также он отметил, что каждый месяц Вашингтон выделяет киевской власти 1,5 млрд долларов на поддержку бюджета. Об этом глава Незалежной заявил в интервью телеканалу CBS.
"Мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", — отметил Зеленский.
Пентагон в конце лета подчеркнул, что намерен выделить Киеву до 775 млн долларов в рамках военной помощи, а также предоставить снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS.
Ранее Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием поставок ПВО со стороны Израиля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.