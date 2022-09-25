Враг не может прорвать фронт: Красный Лиман встречает подкрепления

Националисты украинской армии уже много дней совершают попытки атаковать город Красный Лиман и прорвать там оборону.

Бойцы объединённой армии героически отбивают все атаки бандеровцев, в чём им помогли прибывшие подкрепления.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Хотя враг и постоянно обстреливает населённый пункт, находящиеся под защитой армии РФ и ЛДНР, жители отважно участвуют в референдуме. Все уже предвкушают, как Республика скоро уже войдёт в состав РФ.

Ранее сообщалось, что бывшие солады ВСУ попросили принять их на службу РФ.

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