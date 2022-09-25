Националисты украинской армии уже много дней совершают попытки атаковать город Красный Лиман и прорвать там оборону.
Бойцы объединённой армии героически отбивают все атаки бандеровцев, в чём им помогли прибывшие подкрепления.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
Хотя враг и постоянно обстреливает населённый пункт, находящиеся под защитой армии РФ и ЛДНР, жители отважно участвуют в референдуме. Все уже предвкушают, как Республика скоро уже войдёт в состав РФ.
Ранее сообщалось, что бывшие солады ВСУ попросили принять их на службу РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.