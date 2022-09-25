Ходаковский заявил, что высокие слова не поднимут боевой дух военных ВС РФ

Командир легендарного батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что для поднятия боевого духа не важны высокие слова, о чём он написал он в своём Telegram-канале.

Комбат упомянул голливудский фильм "Призрачный патруль", в котором один персонаж носил амулет на запястье. На вопрос второго персонажа по поводу того, зачем ему этот предмет, первый ответил, что он нужен для отгона пуль. Второй герой указал на свой бронежилет, дав понять, что амулет имеет совсем другое предназначение.

Ходаковский отметил, что лучшая мотивация — это грамотно налаженная военная работа, а не речи с трибуны.

"Когда пехотинец прикрыт артиллерией, обеспечен разведкой и надёжной связью, имеет дело с думающими командирами — вот это лучшая мотивация! Когда по пехотинцу бьют, а арта молчит в ответ, когда он слепой, голый и босый, тогда никакие высокие слова не поднимут его боевой дух", — написал он.

Комбат призвал учиться воевать для поднятия боевого духа.