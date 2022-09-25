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Союзная армия РФ и ЛДНР продвигается на Артёмовском направлении

Силовые структуры

Объединённая армия РФ и ЛДНР удерживает ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром и продвигается на Артёмовском направлении.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация остается стабильной, подключены достаточно серьёзные силы по всей линии соприкосновения. На Марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться, но она была пресечена. На Артёмовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд", — отметил глава республики.

По его словам, на Угледарском направлении ВСУ атакуют, но тщетно, сейчас ситуация под контролем.

Краснолиманское направление — самое сложное на сегодня — там националисты не оставляют попыток прорваться. Союзная армия с учётом подходящего подкрепления ситуацию удерживает, подытожил Пушилин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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