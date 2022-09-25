ВСУ бросили в бойню бронегруппы, пытаясь окружить Красный Лиман

Вечером 25 сентября националисты ВСУ двумя бронегруппами под Красным Лиманом предприняли попытку прорыва обороны союзной армии в направлении посёлка Шандриголово со стороны Карповки.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" из зоны специальной операции.

Обнаруженные бандеровцы были прижаты огнем русских реактивных систем залпового огня. Потеряв два танка, две БМП, грузовые автомобили и личный состав, выжившие нацисты бежали.

Вторая бронегруппа прорвалась на окраину Шандриголово, где российские мотострелки, используя ПТУР и артиллерию, уничтожили еще два танка и три БМП. В этом огневом котле вторая бронегруппа была ликвидирована полностью.