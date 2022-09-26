Марочко: большие потери ВСУ под Артёмовском привели к нехватке госпиталей

Большое количество потерь среди украинских боевиков заставило командование ВСУ срочно развернуть полевой госпиталь возле села Благодатное, рассказал Андрей Марочко.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, в настоящее время Киев делает всё, чтобы западные наёмники получали лучшее лечение и не попадали в плен союзникам.

"Начальникам медицинских служб подразделений, несущих службу в районах н. п Артёмовск, Соледар и Северск, отданы негласные распоряжения эвакуировать в первую очередь военнослужащих иностранных военных компаний", — добавил он со ссылкой на данные разведки.

Ранее эксперты из США предположили, что российское командование может мобилизовать военнопленных, чтобы отправить их на фронт сражаться с боевиками.