Большое количество потерь среди украинских боевиков заставило командование ВСУ срочно развернуть полевой госпиталь возле села Благодатное, рассказал Андрей Марочко.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, в настоящее время Киев делает всё, чтобы западные наёмники получали лучшее лечение и не попадали в плен союзникам.
"Начальникам медицинских служб подразделений, несущих службу в районах н. п Артёмовск, Соледар и Северск, отданы негласные распоряжения эвакуировать в первую очередь военнослужащих иностранных военных компаний", — добавил он со ссылкой на данные разведки.
Ранее эксперты из США предположили, что российское командование может мобилизовать военнопленных, чтобы отправить их на фронт сражаться с боевиками.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.