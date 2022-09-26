Объединённая армия продолжает освобождать Донецкую Народную Республику от националистических сил киевской власти.
Танкисты республиканской Народной милиции на данный момент выбивают бронетехнику и огневые точки боевиков ВСУ из Красногоровки.
Об этом сообщает politcentr.ru и выкладывает видеоролик, где союзные силы штурмуют украинские позиции в Красногоровке на территории ДНР. На одном из направлений наступление ведут танкисты НМ Донецкой Народной Республики.
Сообщается, что российские бойцы уничтожают националистов и обращают их в бегство.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.