В Горловке снаряд разрушил квартиру с детьми

В Горловке снаряд попал в квартиру с детьми

Сегодня, 26 сентября, с самого раннего утра националисты киевского режима обстреливают Горловку.

От обстрелов карателей ВСУ ранения получили двое детей, снаряд разрушил квартиру, где они находились. По счастливому стечению обстоятельств дети чудом остались живы.

Об этом пишет издание "Русская Весна" со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.

Огонь ведётся по центру города — разрушены дома на проспекте Ленина. Также оборвана троллейбусная линия и искорёжена остановка общественного транспорта, подытожил мэр.

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