Ночью в Одесской области прогремели взрывы из-за атаки БПЛА "Герань-2" ВС РФ

Спецоперация на Украине продолжается круглосуточно. Минувшей ночью Одесская область вновь подверглась массированной атаке иранских дронов Shahed-136 ("Герань-2").

Как сообщают военные корреспонденты "Русской весны", удары пришлись на объекты противника, расположенные в районе населённого пункта Затока в Белгород-Днестровском районе. Источник публикует видеоролики, демонстрирующие кадры произошедшего. В результате детонации боеприпасов на поражённых объектах возникли пожары.

Ранее сообщалось о нанесении ударов БПЛА союзными силами ВС РФ и ДНР в ходе освобождения Донбасса.