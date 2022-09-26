Спецоперация на Украине продолжается круглосуточно. Минувшей ночью Одесская область вновь подверглась массированной атаке иранских дронов Shahed-136 ("Герань-2").
Как сообщают военные корреспонденты "Русской весны", удары пришлись на объекты противника, расположенные в районе населённого пункта Затока в Белгород-Днестровском районе. Источник публикует видеоролики, демонстрирующие кадры произошедшего. В результате детонации боеприпасов на поражённых объектах возникли пожары.
Ранее сообщалось о нанесении ударов БПЛА союзными силами ВС РФ и ДНР в ходе освобождения Донбасса.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.