В Запорожье и Одессе уничтожены склады и цеха по ремонту военной техники ВСУ

Союзные силы продолжили уничтожение военных объектов на территории Украины в течение вчерашнего вечера, ночи и сегодня ранним утром.

В Запорожье нанесены удары по складу хранения комплектующих для техники ВСУ, используемой в боях. Ремонтные цеха, в которых осуществлялось восстановление повреждённой техники, также уничтожены.

Продолжилось нанесение ударов с применением иранских дронов-камикадзе "Герань-2". В Одессе успешно поражены военные цели, в частности, ликвидирован крупный склад боеприпасов противника, пишет "Военное обозрение".

"Местные власти ночью занимались эвакуацией населения с территорий, примыкающих к поражённому военному объекту", — уточняет источник.