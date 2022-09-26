Союзные силы продолжили уничтожение военных объектов на территории Украины в течение вчерашнего вечера, ночи и сегодня ранним утром.
В Запорожье нанесены удары по складу хранения комплектующих для техники ВСУ, используемой в боях. Ремонтные цеха, в которых осуществлялось восстановление повреждённой техники, также уничтожены.
Продолжилось нанесение ударов с применением иранских дронов-камикадзе "Герань-2". В Одессе успешно поражены военные цели, в частности, ликвидирован крупный склад боеприпасов противника, пишет "Военное обозрение".
"Местные власти ночью занимались эвакуацией населения с территорий, примыкающих к поражённому военному объекту", — уточняет источник.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.