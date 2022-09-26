Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала

ВСУ уже осуществили три крупные попытки штурма Красного Лимана. Третья из них, самая решительная, продолжается и сейчас. Об этом рассказал обозреватель Юрий Подоляка в рамках своего недельного обзора.

По его мнению, несмотря на натиск со стороны ВСУ, критическая фаза, которая пришлась на 24 и 25 сентября, миновала.

Союзные войска продолжают удерживать оборону. ВСУ удалось вклиниться в неё на участке северо-западнее Лимана, однако прорвать её противнику не удаётся. Прибывшие резервы помогают нашим бойцам удерживать фронт и с севера в районе Двуреченского плацдарма.

На Лиманском и Купянском направлениях всё ещё идут тяжёлые бои, однако ситуация остаётся контролируемой. Все попытки наступления ВСУ успешно отбиваются, резюмирует Подоляка.