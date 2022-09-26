Коц высказался о военкоме города Назарово: гнать с волчьим билетом

Военный корреспондент Александр Коц удивился тому, что военный комиссар города Назарово Красноярского края Олег Тихончук до сих пор остаётся на своём рабочем месте после сделанных им заявлений по поводу частичной мобилизации. По мнению репортёра, его следует уволить и больше не принимать ни на какую работу.

"А этот феерический военком до сих пор работает на своей должности? Он ведь всю эту ересь несёт для журналиста, чтобы тот доносил до населения. Таких с волчьим билетом гнать надо", — написал репортёр в Telegram-канале.

Ранее Тихончук объяснил, что для военкомата Назарово нет ограничений по разрядам и возрасту.

"Призыву не подлежат только забронированные граждане и те, кто совершал тяжелые преступления и имеют непогашенную судимость. Все остальные граждане подлежат призыву", — заявил он в интервью местному СМИ.