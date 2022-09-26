Ходаковский: мобилизованным обязательно нужно взять термобельё и аптечку

Многих людей, которые призываются в рамках частичной мобилизации, сейчас интересует, что нужно взять с собой из одежды и экипировки. О самых необходимых вещах в зоне боевых действий рассказал командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, бойцам желательно иметь несколько комплектов термобелья, поскольку наступают холода, и несколько пар носков хорошего качества. Также пригодятся две-три пары обуви, зимний подшлемник, шапка, перчатки, дождевик, маскхалат и комплекты военной формы.

Для отдыха обязательно нужен спальный мешок, а для того, чтобы всё это носить — большой рейдовый рюкзак и поясную разгрузку, добавил комбат.

Военный посоветовал взять с собой дополнительные стельки для обуви, влажные салфетки, средство для мытья рук и для душа, непромокаемые пакеты для документов, наушники, фонарик, комплект запасных батареек, термокружку, термос, минимум одну аптечку, нож, очки и несколько телефонов (кнопочный и смартфон с загруженными картами местности), Power-банк.

Также необходимо иметь фляжку, ложку, кружку, котелок, походную газовую печку и большой каремат, чтобы спать, пояснил он.

Шлем и бронежилет выдадут в военной части, заключил Ходаковский.