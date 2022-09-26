Поля Херсонской области усеяны подбитой бронетехникой и телами военных ВСУ

ВСУ не оставляют попыток наступления на Херсон. Данная операция, по версии "Военного обозрения", имеет для Киева стратегическую важность, поскольку от её успеха зависят дальнейшие поставки западного вооружения на Украину.

Для выполнения этой задачи украинская сторона не жалеет личного состава своей армии. По данным издания, правобережье Днепра, находящееся под контролем российских войск, буквально усеяно телами украинских солдат и повреждённой или брошенной военной техникой ВСУ, в том числе автомобилями, бронемашинами, боевыми машинами пехоты различного происхождения.

"Потери киевский режим явно не волнуют, особенно если приходится реализовать западную директиву", — резюмирует источник.