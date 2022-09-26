Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинская армия готовит наступление на Угледарском направлении. Он отметил, что отправной точкой выбрано село Пречистовка в Марьинском районе Донецкой области.
Комбат подчеркнул, что вчера на данном участке российские войска отбили у противника две позиции. Артиллерия России сосредоточила внимание на направлении наступления украинских бойцов. Этим моментом воспользовался противник и реверсным манёвром отвоевал у ВС РФ одну позицию на левом фланге участка.
"Видимо, счёт два — один в нашу пользу его не устроил, и он решил сегодня вкатить мяч в наши ворота (нахватался словечек у футбольных фанатов…)", — написал Ходаковский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.