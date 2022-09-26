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Депутат Госдумы одобрила предложение мобилизовать провинившихся военкомов

Силовые структуры

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова в интервью Pravda.Ru поддержала идею главы СМИ Вадима Горшенина отправить на фронт военных комиссаров, которые проигнорировали критерии подлежащих частичной мобилизации граждан.

Депутат Госдумы одобрила предложение мобилизовать провинившихся военкомов

"Допустимо в качестве меры наказания", — отметила парламентарий.

По её мнению, в первую очередь принять участие в военной спецоперации по принуждению к миру на Украине должны дети высокопоставленных российских чиновников. Этот шаг депутат сравнила со службой сыновей Иосифа Сталина.

"Могут поехать на фронт дети, допустим, Дмитрия Пескова, Михаила Мишустина, если соответствуют критериям частичной мобилизации. Покажите пример", — заключила собеседница издания.

Ранее Горшенин заявил, что военкомов, которые игнорируют предписания Минобороны РФ и нарушают закон, необходимо привлекать к ответственности.

"На мой взгляд, Общероссийский народный фронт или какая-то политическая партия могли бы составить список из таких подлежащих частичной мобилизации военкомов. Вполне себе профессиональная часть могла бы решить много задач на передовой", — сказал руководитель Pravda.Ru.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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