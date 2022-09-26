ВКС РФ ракетным ударом Х-59 разрушили аэропорт Кривого Рога

Боевая авиация России ударом ракеты Х-59 вечером 26 сентября разрушила инфраструктуру аэропорта украинского города Кривой Рог.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

О точном ударе объединённой армии РФ и ЛДНР подтвердили уже и в администрации Днепропетровской области

"Россияне попали по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали", — сообщил глава областной военной администрации Резниченко.

А тем временем, беспилотники "Шахид" ("Герань") атакуют цели в Одессе, сейчас там гремят взрывы.