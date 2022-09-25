Ищенко: референдумы признают, когда будем стоять в Киеве и Львове

Итоги референдумов начнут принимать во внимание лишь после успешных действий в СВО.

А действовать с частичной мобилизацией необходимо грамотно.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

"Надо понимать, кого мы можем мобилизовать, где, каким образом этот ресурс использовать. Тогда это всё надо накапливать под конкретную операцию, необходимо просто организовать очередной блицкриг", — в эфире радио "Говорит Москва" сказал эксперт.

По его словам, надо собрать силы и за несколько месяцев закончить боевые действия глубокими проникающими ударами. Но людей надо собрать в части, обучить, они должны пройти боевое слаживание. И в этих условиях РФ надо беречь людей и воевать аккуратно.

"Признают наши требования только тогда, когда мы будем стоять в Киеве, во Львове, в Чернигове, в Ивано-Франковске, и когда все будут понимать, что нас оттуда не выбьешь", — подчеркнул Ищенко.