Украинскому диверсанту куратор приказал убить главу Херсонской области Сальдо

Российские силовики задержали в Херсонской области двоих участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) — Александра Сваробу с позывным "Алекс" и Артёма Савельева с позывным "Малой".

Они собирали для военной разведки Украины информацию о российских войсках по заданию куратора с позывным "Седой", а также участвовали в подготовке терактов в Херсоне за символические суммы.

Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах РФ, задержанный член ДРГ Свароба получил в августе задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, однако не сделал этого, поскольку испугался за свою жизнь и жизнь своих родственников.

Диверсант также сослался на то, что подобные теракты совершать не умеет.