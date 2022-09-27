Российские силовики задержали в Херсонской области двоих участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) — Александра Сваробу с позывным "Алекс" и Артёма Савельева с позывным "Малой".
Они собирали для военной разведки Украины информацию о российских войсках по заданию куратора с позывным "Седой", а также участвовали в подготовке терактов в Херсоне за символические суммы.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах РФ, задержанный член ДРГ Свароба получил в августе задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, однако не сделал этого, поскольку испугался за свою жизнь и жизнь своих родственников.
Диверсант также сослался на то, что подобные теракты совершать не умеет.
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