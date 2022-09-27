Комбриг ВСУ Волынский заявил, что Донбасс имеет право на самоопределение

Бывший командир 36-й бригады украинских войск (ВСУ) майор Сергей Волынский с позывным "Волына", который сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, признал, что у Донбасса есть право на самоопределение. Об этом он заявил на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Оно было записано ещё в августе 2022 года.

"Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять своё право на свою независимость, на целостность территории", — заявил комбриг.

Также он положительно ответил на вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение. По словам Волынского, этого права их лишала Украина.

Ранее Волынский заявлял, что удар, нанесённый боевиками ВСУ из американских "Хаймарсов" по колонии в Еленовке, был очень страшным.