Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогозин может возглавить Крымский федеральный округ, который появится в РФ
Берлин подозревает диверсию на "Северном потоке"
ВСУ вновь промахнулись американской "противорадарной" ракетой AGM-88
Минцифры: 195 IT-специальностей подходят для отсрочки от частичной мобилизации
Украинскому диверсанту куратор приказал убить главу Херсонской области Сальдо
Рогов: Украина может предпринять попытку наступления в районе Энергодара
Зеленский признал: Украина дорого обходится налогоплательщикам в США
Пасечник: ЛНР и ДНР примут решение по военному положению с руководством РФ
NYT: командование ВСУ признало бесполезность HIMARS в боях за Артёмовск

Комбриг ВСУ Волынский заявил, что Донбасс имеет право на самоопределение

Силовые структуры

Бывший командир 36-й бригады украинских войск (ВСУ) майор Сергей Волынский с позывным "Волына", который сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, признал, что у Донбасса есть право на самоопределение. Об этом он заявил на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Оно было записано ещё в августе 2022 года.

"Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять своё право на свою независимость, на целостность территории", — заявил комбриг.

Также он положительно ответил на вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение. По словам Волынского, этого права их лишала Украина.

Ранее Волынский заявлял, что удар, нанесённый боевиками ВСУ из американских "Хаймарсов" по колонии в Еленовке, был очень страшным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Любовь Степушова Версии убийства детей в Ижевске: спящие ячейки, синдром СВО, псих-одиночка Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Путин предоставил гражданство РФ бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену
Общество
Путин предоставил гражданство РФ бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену
Последние материалы
Рогозин может возглавить Крымский федеральный округ, который появится в РФ
Берлин подозревает диверсию на "Северном потоке"
Комбриг ВСУ Волынский заявил, что Донбасс имеет право на самоопределение
ВСУ вновь промахнулись американской "противорадарной" ракетой AGM-88
Минцифры: 195 IT-специальностей подходят для отсрочки от частичной мобилизации
Украинскому диверсанту куратор приказал убить главу Херсонской области Сальдо
Рогов: Украина может предпринять попытку наступления в районе Энергодара
Зеленский признал: Украина дорого обходится налогоплательщикам в США
Пасечник: ЛНР и ДНР примут решение по военному положению с руководством РФ
NYT: командование ВСУ признало бесполезность HIMARS в боях за Артёмовск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников