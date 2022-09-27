Politico: иранские беспилотники стали "огромной проблемой" для ВСУ

Иранские беспилотники являются "огромной проблемой" для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание Politico.

Журналист газеты поговорил с украинскими военными, которые сообщили о большом уроне, наносимом ударными иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Shahed и Mohajer.

"Одни наносили удары по боевым позициям, круша танки и бронетехнику, другие — по гражданской инфраструктуре, в том числе в портовом городе Одесса", — пишет издание.

Отмечается, что иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от средств противовоздушной обороны.

Сбить их можно из "Стингера", но только днём, так как системы ночного видения у этих ПЗРК нет, рассказали Politico в украинской армии.

Также бойцы ВСУ сообщили, что иранские дроны эффективны против пикапов "Тойота", которые используются пехотой для наступления на северо-востоке Украины из-за нехватки штатной бронетехники. Однако они крайне уязвимы с воздуха.

Появление "Шахидов" делает проблемным и ведение боевых действий в старых советских танках, где нет современной системы пожаротушения. Военные рассказывают о том, что недавно прилетевшие из Крыма дроны под Херсоном уничтожили два танка ВСУ с экипажами внутри, пишет издание.