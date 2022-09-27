The American Conservative: для Украины оказалась катастрофической стратегия ВСУ

Для украинского государства стала катастрофической стратегия Вооружённых сил Украины (ВСУ) по обороне территории любой ценой, считают авторы американского издания The American Conservative​.

По предварительным данным, президент страны Владимир Зеленский по советам британских и американских военных принял стратегию удержания позиций в восточной части Украины, отмечает газета.

Из-за этого ВСУ обездвижили себя в городской застройке и превратили города в укрепления. Однако российская армия ответила на это методичной изоляцией и сокрушением, не оставив противнику ни единого шанса, говорится в статье.

Ранее издание Politico назвало иранские беспилотники, применяемые армией России, "огромной проблемой" для ВСУ.