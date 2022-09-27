Для украинского государства стала катастрофической стратегия Вооружённых сил Украины (ВСУ) по обороне территории любой ценой, считают авторы американского издания The American Conservative.
По предварительным данным, президент страны Владимир Зеленский по советам британских и американских военных принял стратегию удержания позиций в восточной части Украины, отмечает газета.
Из-за этого ВСУ обездвижили себя в городской застройке и превратили города в укрепления. Однако российская армия ответила на это методичной изоляцией и сокрушением, не оставив противнику ни единого шанса, говорится в статье.
Ранее издание Politico назвало иранские беспилотники, применяемые армией России, "огромной проблемой" для ВСУ.
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