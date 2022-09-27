Коц: дроны "Шахиды" были цветочками, скоро начнутся ягодки — "Мухаджиры"

ВС РФ в боевых действиях пока что используют лишь иранские БПЛА-камикадзе "Шахид"-136 ("Герань-2").

Но скоро они в паре с дронами Mohajer-6 начнут массово уничтожать западное высокоточное оружие.

Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.

"Проблемы, которые сейчас создаются нам на Луганском, Донецком направлении — это западная высокоточка, это HIMARS, это калибр 155 миллиметров, боеприпасы Excalibur высокоточные, именно они несут основные проблемы для союзных сил", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал военкор.

По его словам, логичней было бы Shahed-136 использовать, как раз для охоты за высокоточными западными поставками, но у "Герани-2" нет камеры. Однако в связке с другим иранским беспилотником Mohajer-6 работа дронов была бы идеальной, поскольку Mohajer-6 может выискивать цель мощной камерой, находясь за зоной действия ПВО и РЭБ, и наводить на цели "Герань-2", подытожил Коц.