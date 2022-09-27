Россия ночью уничтожила военные объекты в Запорожье

Сегодня, 27 сентября, ночью, вооружённые силы объединённой армии нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Запорожье.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Горожане и пользователи в соцсетях рассказывают, что в разных районах города было слышно более десяти взрывов. В некоторых районах нет электроснабжения.

Глава городского совета — ставленник Киева — Анатолий Куртев отметил, что замечены многочисленные возгорания, а также есть раненые.

В ночь на 26 сентября по военным объектам Запорожья также наносился удар.

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