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Россия ночью уничтожила военные объекты в Запорожье

Силовые структуры

Сегодня, 27 сентября, ночью, вооружённые силы объединённой армии нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Запорожье.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Горожане и пользователи в соцсетях рассказывают, что в разных районах города было слышно более десяти взрывов. В некоторых районах нет электроснабжения.

Глава городского совета — ставленник Киева — Анатолий Куртев отметил, что замечены многочисленные возгорания, а также есть раненые.

В ночь на 26 сентября по военным объектам Запорожья также наносился удар.

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Россия наносит удары по военным объектам в Запорожье
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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