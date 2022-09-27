Ни киевский режим, ни Запад не простят Минску того факта, что с территории Белоруссии подразделения ВС РФ направились прямиком на Киев.
Таким образом бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков ответил на вопрос, станет ли Белоруссия одной из сторон в украинском конфликте.
Он также напомнил, что продвижение российских частей с белорусской территории к Чернигову и Сумам после начала спецоперации вызвало настоящую панику в Киеве.
"Поэтому Лукашенко должен бросить на весы всё, что у него есть, чтобы Россия одержала на Украине победу", — уверен Стрелков.
Ранее военный эксперт заявил, что Россия одним ударом может сорвать мобилизацию на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.