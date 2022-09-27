Стрелков: Белоруссия давно является одной из сторон украинского конфликта

Ни киевский режим, ни Запад не простят Минску того факта, что с территории Белоруссии подразделения ВС РФ направились прямиком на Киев.

Таким образом бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков ответил на вопрос, станет ли Белоруссия одной из сторон в украинском конфликте.

Он также напомнил, что продвижение российских частей с белорусской территории к Чернигову и Сумам после начала спецоперации вызвало настоящую панику в Киеве.

"Поэтому Лукашенко должен бросить на весы всё, что у него есть, чтобы Россия одержала на Украине победу", — уверен Стрелков.

Ранее военный эксперт заявил, что Россия одним ударом может сорвать мобилизацию на Украине.