Военный эксперт Сивков: один удар ВКС РФ может сорвать мобилизацию на Украине

Ракетный удар по военным комиссариатам сорвёт мобилизацию на Украине, что уменьшит численное преимущество ВСУ, заявил российский военный эксперт Сивков.

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ВКС России могли бы также атаковать Генштаб ВСУ, чтобы затруднить проведение очередной волны мобилизации.

"Нужно бить по военкоматам, и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч (призванных украинцев на фронте — Прим. ред.), просто не было бы физически", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.Ру".

Он также напомнил, что Верховная Рада является абсолютно законной целью для ВС РФ. Именно там принимаются законы, которые влияют на ход боевых действий. Сивков уверен, что одним ударом по парламенту можно парализовать законодательную и политическую системы страны.

Ранее французские эксперты предположили, что Россия может взорвать тактическую ядерную бомбу над Украиной.