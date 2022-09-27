Подоляк: Киев ответит новой волной мобилизации на увеличение группировки ВС РФ

Ещё недавно Киев заявлял, что резервов у ВСУ достаточно и новой призывной кампании на Украине не будет. Сейчас украинские власти пояснили, что всё будет зависеть от результатов частичной мобилизации в РФ.

"Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России", — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он пояснил, что если численность российской группировки на передовой резко вырастет, Киеву придётся корректировать планы по призыву. В украинских соцсетях уже появились слухи, что на фронт отправят студентов с очных отделений вузов.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские боевики срочно разворачивают дополнительный полевой госпиталь под Артёмовском из-за больших потерь ВСУ.