Ещё недавно Киев заявлял, что резервов у ВСУ достаточно и новой призывной кампании на Украине не будет. Сейчас украинские власти пояснили, что всё будет зависеть от результатов частичной мобилизации в РФ.
"Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России", — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он пояснил, что если численность российской группировки на передовой резко вырастет, Киеву придётся корректировать планы по призыву. В украинских соцсетях уже появились слухи, что на фронт отправят студентов с очных отделений вузов.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские боевики срочно разворачивают дополнительный полевой госпиталь под Артёмовском из-за больших потерь ВСУ.
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