Кадыров: бойцы из Чечни уничтожают укрепрайоны нацбатов как карточные домики

Чеченские спецподразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, укрепрайоны националистических формирований сыплются "словно карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений". Кадыров отметил высокий боевой дух военных. После освобождения очередной территории они в шуточной форме дискутируют о том, как её переименовать.

"В итоге воины сошлись на том, что главное — добить врага, освободить оставшиеся территории", — пишет Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что на передовой есть существенные успехи наших войск, несмотря на дезинформацию западных СМИ. Он призвал не сомневаться в боевых способностях наших военных, поскольку они могут уничтожить любой отряд националистов без "особого труда".