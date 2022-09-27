Кадыров: в Донбасс из Чечни вылетел батальон "Юг-Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что вторая часть военных батальона "Юг-Ахмат" вылетела в Донбасс для участия в спецоперации на Украине.

"В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат", — написал он.

Возглавляет воинское формирование Муса Иблаев.

Также Кадыров сообщил, что в Донбасс отправилась группа добровольцев, обученных боевой тактике в Российском университете спецназа.

По словам лидера Чечни, днём раньше туда вылетела первая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат".

Ранее он заявил, что граждане РФ, не желающие принимать участие в спецоперации на Украине, не имеют права называться мужчинами.