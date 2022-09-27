Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что вторая часть военных батальона "Юг-Ахмат" вылетела в Донбасс для участия в спецоперации на Украине.
"В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат", — написал он.
Возглавляет воинское формирование Муса Иблаев.
Также Кадыров сообщил, что в Донбасс отправилась группа добровольцев, обученных боевой тактике в Российском университете спецназа.
По словам лидера Чечни, днём раньше туда вылетела первая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат".
Ранее он заявил, что граждане РФ, не желающие принимать участие в спецоперации на Украине, не имеют права называться мужчинами.
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