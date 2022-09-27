Подоляка: слухи об атаке ВСУ на Курск и Белгород после референдума — чушь

Бояться того, что украинская армия после подведения итогов референдумов в Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках начнёт наступление на российские города, не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Украинская сторона сегодня массово распространяет слухи, что как только будет проведён референдум, а эти четыре территории войдут в состав Российской Федерации Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут на Белгород, Курск и Брянск, заметил аналитик.

Но всё это "чушь и бредни", об этом говорит здравый смысл, считает он.

По его словам, после проведённой в России частичной мобилизации для ВСУ, которые уже несколько недель не могут взять Красный Лиман, ни о каком наступлении на Курск и Белгород не может быть и речи.

А верить в это может только человек с абсолютно "куриными мозгами", заключил блогер в своём Telegram-канале.