Бояться того, что украинская армия после подведения итогов референдумов в Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках начнёт наступление на российские города, не стоит. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.
Украинская сторона сегодня массово распространяет слухи, что как только будет проведён референдум, а эти четыре территории войдут в состав Российской Федерации Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут на Белгород, Курск и Брянск, заметил аналитик.
Но всё это "чушь и бредни", об этом говорит здравый смысл, считает он.
По его словам, после проведённой в России частичной мобилизации для ВСУ, которые уже несколько недель не могут взять Красный Лиман, ни о каком наступлении на Курск и Белгород не может быть и речи.
А верить в это может только человек с абсолютно "куриными мозгами", заключил блогер в своём Telegram-канале.
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