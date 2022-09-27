Гурулёв: я с презрением отношусь к уклонистам от частичной мобилизации

Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв сообщил, что с презрением относится к тем, кто сегодня бежит от частичной мобилизации за границу.

"Меня постоянно спрашивают, как я отношусь к тем, кто стоит в очередях на выезд за границу. Да никак, с презрением. Сегодня, когда страна в таком положении, куда-то удирать — предательство", — отметил он.

По словам военного, правительству России необходимо развернуть на КПП по мобилизационному пункту и сразу выдавать повестки уклонистам от частичной мобилизации.

"Причём здесь очень важна слаженная работа силовиков. Жёсткая, без всякого двоякого толкования. Нарушил — получи. Уголовное дело хватай", — заключил он.

Ранее Гурулёв заявил, что частичная мобилизация позволит РФ одержать победу.