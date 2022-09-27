Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили замкомандира батальона "Азов"* ВСУ

Вооружённые силы РФ продолжают боевые действия для выполнения специальной военной операции на Украине. 26 сентября российским войсками уничтожен заместитель командира нацистского полка "Азов"* по боевой и специальной подготовке, подполковник Игорь Безоглюк, пишет "Русская весна".

Ранее сообщалось об обмене командиров батальона на военнопленных РФ. Члены группировки "Азов"* предполагали, что едут в суд, а не на обмен. Об этом заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.