Вооружённые силы РФ продолжают боевые действия для выполнения специальной военной операции на Украине. 26 сентября российским войсками уничтожен заместитель командира нацистского полка "Азов"* по боевой и специальной подготовке, подполковник Игорь Безоглюк, пишет "Русская весна".
Ранее сообщалось об обмене командиров батальона на военнопленных РФ. Члены группировки "Азов"* предполагали, что едут в суд, а не на обмен. Об этом заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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