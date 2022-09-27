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Хёрбст: в следующем году Украина может получить американские танки и самолеты

Силовые структуры

Вашингтон посылает Киеву достаточно вооружения, чего не скажешь о ЕС.

Хёрбст: в следующем году Украина может получить американские танки и самолеты

Об этом сообщил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст.

"Они обещают больше, чем посылают, и это проблема. Если эта помощь не уменьшится, я уверен в победе Украины. На мой взгляд, эта помощь не уменьшится. Есть некоторые голоса на Западе, которые готовы сдаться Путину, но эти голоса не очень влиятельные", — в эфире "Радио НВ" сказал бывший посол.

Хотя США обычно не хотят посылать то, что Киев просит, но после критики из Конгресса Вашингтон передумывает, уверен американский эксперт. 

Соёдинённые Штаты не готовы посылать танки, истребители и иную военную технику, артиллерию с дальностью до 300 км. Но в следующем году они передумают и пошлют, убеждён Хербст.

"Я не сказал бы всё, но многое из того, что сейчас Украина просит, мы пока не посылали", — подытожил экс-дипломат.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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