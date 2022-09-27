Армия РФ уничтожила украинскую станцию управления БПЛА "Байрактар"

Российская армия уничтожила наземную станцию управления комплекса беспилотников "Байрактар". Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, станция располагалась в Днепропетровской области. Отмечается, что бойцы РФ также поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе следующих населённых пунктов:

Соледар;

Щурово;

Артёмовск;

Верхнекаменское;

Бахмутское;

Сухой Ставок.

Кроме того, представители Минобороны РФ подчеркнули: российские военные уничтожили 62 артиллерийских подразделения противника, живую силу и военную технику в 184 районах.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины Вооружённые силы России ликвидировали на территории Запорожской области порядка 100 силовиков девятого полка спецназа "Гепард" Нацгвардии Украины и свыше 50 иностранных наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ.