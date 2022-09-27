Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Митрахович: подрыв "Северного потока" повлияет на поставку газа в Европу
В Казахстане заявили о рекорде: 13 тысяч россиян за день попытались оформить ИИН
Открывший стрельбу в военкомате рассказал о гибели на СВО лучшего друга
Foreign Policy: миру придётся серьёзно отнестись к ядерной угрозе Путина
Заблудившаяся в лесу пенсионерка полтора месяца выживала в хижине
Глава Казахстана: один человек не должен оставаться президентом слишком долго
The Washington Post: американцы считают, что нужно перестать помогать Украине
Малькевич призвал освободить от частичной мобилизации всех журналистов
The American Conservative: Киев лжёт о сотнях уничтоженных из ПТРК танков

КТО взамен СВО развяжет армии руки — полковник Баранец

Силовые структуры

Глава Крыма поделился с прессой информацией о том, что новый статус освобождённых территорий (после референдумов) позволит проводить уже не "СВО на Украине", а КТО (контртеррористическую операцию) на своей территории".

КТО взамен СВО развяжет армии руки — полковник Баранец

"Перевод с СВО на КТО фактически предопределён диверсионной стратегией, которую навязывают британцы Киеву. Это сильно развяжет руки группам реинкарнированного СМЕРША не только в части персональной работы, но и по объектам военной инфраструктуры. Как раз ТЯО (тактическое ядерное оружие) может быть использовано в рамках КТО, а не объявления войны", — также заявлял политолог Марат Баширов.

Он добавил, что для руководства России юридическая чистота во внутреннем законодательстве является принципиальным моментом.

Можно ли проводить КТО, если на твоей новой территории воюет чужая армия (Украины)? В чём основные различия СВО и КТО (в том числе выбор целей, оружия, свобода действий армии против городов и т. п.), рассказал Pravda.Ru известный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Против чужой армии, её групп на территории своей страны проводить КТО можно. У нас уже была масштабная КТО, когда мы воевали на территории России — в Чечне. Мы уже это делали. В рамках КТО без объявления военного положения также можно проводить мобилизацию. И можно переквалифицировать статус нашей спецоперации в контртеррористическую операцию, законодательство это допускает", — заявил эксперт.

"В чём основные различия СВО и КТО (в том числе выбор целей, оружия, свобода действий армии против городов и т. п.)? Отличия здесь очень и очень небольшие. Что объединяет СВО и КТО? Уничтожение врага. А отличия — по-другому будут действовать органы власти и армия. Я бы сказал, что будем действовать на порядок жёстче, чем мы действуем при специальной операции", — пояснил полковник в отставке.

"В рамках КТО будут сняты вопросы работы в "белых перчатках", как сейчас происходит в рамках СВО. Например, формат СВО нам связывал руки, когда в Мариуполе боевики и националисты прятались в объектах инфраструктуры. Мы же обещали в начале спецоперации, что мы не будем наносить урон социально важным объектам, это нас стреножило. В КТО разбираться с инфраструктурой будет легче", — заключил Виктор Баранец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Любовь Степушова США — главный бенефициар диверсии на газопроводе "Северный поток" Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через четыре месяца
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Последние материалы
Глава Казахстана: один человек не должен оставаться президентом слишком долго
The Washington Post: американцы считают, что нужно перестать помогать Украине
Малькевич призвал освободить от частичной мобилизации всех журналистов
The American Conservative: Киев лжёт о сотнях уничтоженных из ПТРК танков
Кива: позиция Киева и Запада грозит превратить украинцев в ядерный пепел
Глава Казахстана поручил заботиться о россиянах, бегущих от мобилизации
КТО взамен СВО развяжет армии руки — полковник Баранец
Песков: ситуация в Донбассе изменится кардинально после референдумов
Сальдо: жители Херсонской области, получившие паспорта РФ, не будут мобилизованы
Депутат Хубезов: власти РФ могут мобилизовать до трёх тысяч медиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников