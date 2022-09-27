КТО взамен СВО развяжет армии руки — полковник Баранец

Глава Крыма поделился с прессой информацией о том, что новый статус освобождённых территорий (после референдумов) позволит проводить уже не "СВО на Украине", а КТО (контртеррористическую операцию) на своей территории".

"Перевод с СВО на КТО фактически предопределён диверсионной стратегией, которую навязывают британцы Киеву. Это сильно развяжет руки группам реинкарнированного СМЕРША не только в части персональной работы, но и по объектам военной инфраструктуры. Как раз ТЯО (тактическое ядерное оружие) может быть использовано в рамках КТО, а не объявления войны", — также заявлял политолог Марат Баширов.

Он добавил, что для руководства России юридическая чистота во внутреннем законодательстве является принципиальным моментом.

Можно ли проводить КТО, если на твоей новой территории воюет чужая армия (Украины)? В чём основные различия СВО и КТО (в том числе выбор целей, оружия, свобода действий армии против городов и т. п.), рассказал Pravda.Ru известный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

"Против чужой армии, её групп на территории своей страны проводить КТО можно. У нас уже была масштабная КТО, когда мы воевали на территории России — в Чечне. Мы уже это делали. В рамках КТО без объявления военного положения также можно проводить мобилизацию. И можно переквалифицировать статус нашей спецоперации в контртеррористическую операцию, законодательство это допускает", — заявил эксперт.

"В чём основные различия СВО и КТО (в том числе выбор целей, оружия, свобода действий армии против городов и т. п.)? Отличия здесь очень и очень небольшие. Что объединяет СВО и КТО? Уничтожение врага. А отличия — по-другому будут действовать органы власти и армия. Я бы сказал, что будем действовать на порядок жёстче, чем мы действуем при специальной операции", — пояснил полковник в отставке.

"В рамках КТО будут сняты вопросы работы в "белых перчатках", как сейчас происходит в рамках СВО. Например, формат СВО нам связывал руки, когда в Мариуполе боевики и националисты прятались в объектах инфраструктуры. Мы же обещали в начале спецоперации, что мы не будем наносить урон социально важным объектам, это нас стреножило. В КТО разбираться с инфраструктурой будет легче", — заключил Виктор Баранец.