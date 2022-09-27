Армия РФ с начала спецоперации уничтожила более двух тысяч украинских БПЛА

Вооружённые силы РФ уничтожили 2,1 тысячи украинских беспилотных летательных аппаратов за время спецоперации на Украине, сообщает Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Россия начала активно использовать на Украине иранские беспилотники Shahed и Mohajer, которые создают украинской армии большие проблемы. В частности, БПЛА эффективно проявили себя против танков и бронированных пикапов "Тойота".