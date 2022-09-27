Власти Херсонской области не планируют объявлять обязательную мобилизацию для жителей, которые получили российские паспорта. Об этом журналистам сообщил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
По его словам, мужчины из Херсонской области могут по своему желанию принимать участие в специальной военной операции по демилитаризации Украины, а также вступать в отряды добровольцев.
Глава администрации пояснил, что жители региона с паспортами РФ не являются военнообязанными.
"То есть привлечения не будет", — подчеркнул Сальдо.
Кроме того, он добавил, что власти Херсонской области не планируют заставлять граждан ходить в военкоматы за повестками для зачисления в ВС РФ.
21 сентября президент России Владимир Путин, выступая с обращением по ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию на территории государства.
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