Сальдо: жители Херсонской области, получившие паспорта РФ, не будут мобилизованы

Власти Херсонской области не планируют объявлять обязательную мобилизацию для жителей, которые получили российские паспорта. Об этом журналистам сообщил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

По его словам, мужчины из Херсонской области могут по своему желанию принимать участие в специальной военной операции по демилитаризации Украины, а также вступать в отряды добровольцев.

Глава администрации пояснил, что жители региона с паспортами РФ не являются военнообязанными.

"То есть привлечения не будет", — подчеркнул Сальдо.

Кроме того, он добавил, что власти Херсонской области не планируют заставлять граждан ходить в военкоматы за повестками для зачисления в ВС РФ.

21 сентября президент России Владимир Путин, выступая с обращением по ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию на территории государства.