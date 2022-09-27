ВС РФ и НМ ДНР взяли в плен штурмовавших Красный Лиман военных ВСУ

Продолжаются ожесточённые бои за Красный Лиман. ВСУ не оставляют попыток захватить населённый пункт, неся крупные потери в живой силе и технике.

В ходе боевых действий союзным войскам РФ и ДНР удалось взять в плен большое количество украинских военных. Видеоролик с допросом военнопленных разместили корреспонденты "Русской весны".

Данный участок фронта всё ещё остаётся одной из самых горячих точек специальной военной операции. Ранее обозреватель Юрий Подоляка сообщил о завершении критического этапа в сражении за населённый пункт. Нашим войскам удаётся держать оборону, ситуация оценивается как контролируемая.