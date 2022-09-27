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Леонков: пора отбросить термин “спецоперация” и вести войну по всем правилам

Силовые структуры

Если РФ начнет воевать в полную силу, то не только Киев, но и большая часть ЕС падёт за несколько месяцев.

Леонков: пора отбросить термин “спецоперация” и вести войну по всем правилам

Изменение тактики должно касаться инфраструктуры Украины. Если уничтожать её, то нацистский режим рухнет через пару месяцев, в независимости он помощи Запада.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, десять миллионов украинцев ринулись бы в Европу, без того страдающую от кризиса. Это приведёт к гибели и всех евроспонсоров. А нужно всего несколько дней массированных обстрелов, на передаче Владимира Соловьева сказал эксперт.

Он особо отметил, что пора забыть термин "спецоперация”, уже снять "белые перчатки" и начать воевать по "всем правилам".

"Пришло время избавиться от нарратива "специальных операций” и вести военные действия по всем правилам, сначала уничтожив всю инфраструктуру противника. Это будет в 150 раз эффективнее”, — убеждён Леонков.

При этом ВС РФ должны постоянно менять тактику, поскольку разведка НАТО отслеживает и передает информацию нацистам в режиме реального времени. Чтобы победить, необходимо постоянно заставать противника врасплох, подытожил Леонков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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